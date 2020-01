Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, desloca-se na próxima quarta-feira a Bruxelas para apresentar ao presidente do Parlamento Europeu e outros dirigentes os resultados da cimeira dos "Amigos da Coesão", que se celebra no sábado em Beja.

Fonte do gabinete do primeiro-ministro indicou à Lusa que, além de uma reunião com o presidente da assembleia europeia, David Sassoli, Costa tem também previstos encontros com os presidentes do Comité das Regiões e do Comité Económico e Social, órgãos consultivos da UE, para dar conta das discussões da reunião de Beja, cujo principal objetivo é reforçar a posição dos Estados-membros contra cortes nesta política no próximo orçamento plurianual da União Europeia.

A cimeira em Portugal terá lugar a pouco mais de duas semanas de uma cimeira extraordinária de chefes de Estado e de Governo da UE, convocada pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, para 20 de fevereiro, na qual os 27 vão tentar "fechar" um acordo sobre o orçamento plurianual da UE para 2021-2027.