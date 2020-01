Actualidade

O presidente executivo do espanhol CaixaBank destacou hoje em Valência o "ano fantástico" em 2019 da filial portuguesa, BPI, que contribuiu com 332 milhões de euros para as contas do grupo.

"Desde que o adquirimos há três anos, o BPI mostrou um potencial muito muito positivo e espero que isso continue por muitos anos", disse Gonzalo Gortázar aos jornalistas, na conferência de imprensa em que apresentou os resultados de 2019 do grupo bancário.

O grupo espanhol obteve lucros de 1.705 milhões de euros em 2019, uma diminuição de 14,1% em relação a 2018, com o BPI a contribuir com 332 milhões de euros para estes resultados, um aumento de 26,7% em relação à transferência feita um ano antes que tinha sido de 262 milhões de euros.