Actualidade

A chanceler alemã, Angela Merkel, visita oficialmente Angola a 07 de fevereiro, naquela que será a sua segunda deslocação ao país e que tem como objetivo aprofundar as relações bilaterais, anunciou hoje a Presidência angolana.

De acordo com uma nota da Casa Civil do Presidente da República, Angela Merkel, chegará a Luanda proveniente da África do Sul, tendo um encontro previsto com o chefe de Estado angolano, João Lourenço, durante a manhã do dia 07 de fevereiro.

Durante a tarde, a chanceler e o Presidente João Lourenço presidem à abertura do Fórum Económico Alemão-Angolano.