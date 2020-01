Actualidade

O primeiro-ministro congratulou-se hoje com o resultado global dos encontros com as forças políticas portuguesas representadas no Parlamento Europeu, considerando que foram "reuniões produtivas" para preparar a cimeira dos países da coesão, no sábado, em Beja.

"Concluímos a ronda de audiências, iniciada ontem [quinta-feira], com os partidos políticos com representação no Parlamento Europeu. Foram reuniões produtivas para preparar a Cimeira dos Amigos da Coesão que terá lugar amanhã [sábado], em Beja, com 17 países e dois comissários europeus", escreveu António Costa na sua conta pessoal na rede social Twitter.

Na quinta-feira, o primeiro-ministro recebeu em São Bento delegações do PSD, PS, Bloco de Esquerda, PCP e CDS-PP. Hoje, de manhã, teve o último encontro da ronda de audiência com o PAN.