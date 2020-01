Actualidade

A portaria do Governo que aumenta as reformas entre 0,24% e 0,70% este ano para os pensionistas da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações (CGA) foi publicada hoje em Diário da República.

Nos termos da portaria n.º 28/2020, "as pensões e outras prestações atribuídas pelo sistema de segurança social e as pensões de aposentação, reforma e invalidez atribuídas pela CGA de montante igual ou inferior a duas vezes o valor do indexante dos apoios sociais (IAS) são atualizadas em 2020 em 0,70%, as de valor compreendido entre duas vezes e seis vezes o valor do IAS são atualizadas em 0,24%, enquanto as de montante superior mantêm o seu valor".

A atualização de 0,7% (com um limite mínimo de 1,91 euros) aplica-se, assim, às pensões de montante igual ou inferior a 877,62 euros brutos, que abrangem a maioria dos pensionistas, enquanto as pensões entre 877,62 euros e 2.632,86 euros brutos têm um aumento de 0,24%, num mínimo de 6,14 euros.