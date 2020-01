Actualidade

O assessor parlamentar de Joacine Katar Moreira e membro fundador do Livre, Rafael Esteves Martins, anunciou hoje o afastamento do partido, depois da decisão da Assembleia de retirada da confiança política à sua deputada única.

"Não posso ficar mais no LIVRE, retirando-lhe consequentemente qualquer confiança política", escreveu hoje na página pessoal no Facebook o assessor da deputada Joacine Katar Moreira no parlamento.

A publicação surge no seguimento da decisão da 44ª Assembleia do Livre de retirar a confiança política à deputada, tomada com uma maioria de 83% dos votos.