Vírus

O Centro Europeu de Controlo de Doenças divulgou conselhos de viagens para e desde a China para distribuir pelos vários países, com recomendações básicas apenas para o caso de haver sintomas de infeção pelo novo coronavírus.

Nos cartazes divulgados e que podem ser editados e adaptados por cada país, o Centro Europeu - ECDC na sigla inglesa recomenda a quem tenha regressado da China e, nos 14 dias seguintes, apresente sintomas como tosse, dor de garganta ou dificuldades respiratórias que fique em casa e contacte por telefone as autoridades de saúde de cada país.

Para quem vai viajar para a China, o ECDC recomenda evitar contactos com pessoas doentes, sobretudo com tosse ou sinais de infeção respiratória, bem como não visitar mercados ou locais que vendam animais vivos ou mortos. Aliás, é de evitar na China o contacto com animais ou os seus dejetos.