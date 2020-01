Actualidade

O treinador Julio Velázquez disse hoje não acreditar que o Vitória de Setúbal encontre no sábado uma equipa do FC Porto fragilizada, na partida da 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Em conferência de imprensa realizada no Estádio do Bonfim, Julio Velázquez recusou a ideia de um oponente fragilizado, depois da derrota do passado sábado, na final da Taça da Liga, frente ao Sporting de Braga, por 1-0.

"Acho que uma equipa com a qualidade e grandeza do FC Porto já se esqueceu da Taça da Liga. A prova disso é que no jogo a seguir, contra o Gil Vicente, ganhou [2-1]. Sabemos que temos pela frente uma grandíssima equipa, com muita qualidade e capacidade", vincou.