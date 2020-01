Vírus

A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) mantém-se "alerta" face ao novo coronavírus e notou que tem que ser acautelada a entrada em Portugal de animais vivos, bens e produtos provenientes de países onde a doença foi detetada.

"Em Portugal, o risco de entrada do vírus está sobretudo associado à circulação de pessoas, nomeadamente às entradas de viajantes provenientes da China e outros países onde a doença já foi identificada. No entanto, terão de ser acauteladas as entradas de animais vivos, bens e/ou produtos (géneros alimentícios e alimentação animal) provenientes desses países", avisou a DGAV, numa nota publicada na sua página na internet.

Os postos de inspeção fronteiriça portugueses rececionam navios com contentores provenientes da China e países vizinhos, pelo que a DGAV recomenda que os funcionários utilizem equipamento de proteção individual, máscara protetora e luvas.