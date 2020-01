Actualidade

O Ballet do Teatro Nacional da Croácia apresenta, em 08 de fevereiro, no Teatro Camões, em Lisboa, o bailado "Morte em Veneza", coreografia de Valentina Turcu inspirada na novela homónima de Thomas Mann, informou hoje a Companhia Nacional de Bailado.

Trata-se do primeiro espetáculo realizado ao abrigo do programa Troca, um programa de permutas com companhias congéneres que a Companhia Nacional de Bailado (CNB) iniciou nesta temporada, iniciativa que permite receber, no Teatro Camões, companhias convidadas que depois acolherão a companhia portuguesa nas suas cidades e teatros.

O português Guilherme Gameiro Alves, bailarino principal no Teatro de Zagreb, faz a sua estreia profissional em Portugal, nesta versão de "A Morte em Veneza", na interpretação de O Anjo da Morte, acrescenta o comunicado da CNB.