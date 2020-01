Actualidade

Uma análise a 500 lojas 'online' na União Europeia (UE), hoje divulgada, concluiu que um quinto destas páginas não apresentava logo o preço completo aos consumidores, ocultando cobranças adicionais, enquanto metade não explicava como funcionavam as devoluções.

Em causa está uma investigação a quase 500 lojas eletrónicas de roupas e calçado, móveis e utensílios domésticos e eletrodomésticos realizada por autoridades de defesa do consumidor dos 27 Estados-membros sob a coordenação da Comissão Europeia, na qual se verificou que "dois terços dos 'sites selecionados' não cumprem os direitos básicos dos consumidores da UE".

Em concreto, perto de metade destas páginas analisadas não comunicava claramente aos clientes o prazo para devoluções, que é de 14 dias na UE, enquanto um quinto destes 'sites' acabava por apresentar, na fase do 'check out', preços superiores aos mostrados inicialmente por só no final incluírem cobranças adicionais relacionadas com questões como as entregas.