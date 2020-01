Actualidade

A eurodeputada Isabel Santos, do Partido Socialista (PS) português, manifestou preocupação com o "silêncio" e "ideia de opacidade" das autoridades moçambicanas sobre o desaparecimento, em 2016, do empresário português Américo Sebastião, no Centro de Moçambique.

Isabel Santos aborda o caso numa carta enviada ao Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, a que a Lusa teve acesso.

"Nesta matéria e em toda a investigação que tem sido conhecida, surgem alguns equívocos, alguns silêncios e algumas lacunas que são pouco compreensíveis, do ponto de vista da família, mas também dos cidadãos", lê-se na carta.