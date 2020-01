Actualidade

A Câmara da Batalha criticou hoje o Plano Nacional de Gestão Integrada dos Fogos Rurais (PNGIFR), que está em consulta pública, considerando que há um "retrocesso na eficácia dos meios operacionais" por centralizar o processo.

A proposta do PNGIFR "constitui um retrocesso na eficácia dos meios operacionais de gestão e prevenção florestal, porque centraliza o que devia ser descentralizado e não concretiza com muito rigor as alterações necessárias em termos de ordenamento do território e avaliação do risco", afirmou o presidente da Câmara da Batalha, Paulo Batista Santos, citado na nota de imprensa do município enviada à agência Lusa.

Para este autarca do distrito de Leiria, o plano "desvaloriza e secundariza o papel da Guarda Nacional Republicana, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, dos bombeiros e dos municípios nas operações de planeamento, o que compromete o investimento na especialização de recursos realizado por estas entidades, relegando-as para meras funções operacionais, o que é inaceitável".