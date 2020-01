Actualidade

Redação, 31 jan 2020 Lusa) - O disco de estreia, homónimo, dos Miramar, dupla formada pelos guitarristas Peixe e Frankie Chavez, é candidato ao prémio de melhor álbum europeu do ano, atribuído pela Associação de Empresas de Música Independente (IMPALA).

De acordo com esta associação, a décima edição do prémio conta com 22 nomeados, que demonstram a diversidade artística da música independente europeia, lê-se no comunicado.

Entre os nomeados está "Miramar", álbum que Pedro Cardoso (Peixe) e Francisco Chaves (Frankie Chavez) editaram no começo de 2019, com canções instrumentais que espelham uma sintonia e uma cumplicidade mútua, nascida numa casa junto à praia, em Miramar (Vila Nova de Gaia), como contaram à agência Lusa.