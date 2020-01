Actualidade

O defesa central Tapsoba transferiu-se hoje do Vitória de Guimarães para o Bayer Leverkusen, da I Liga alemã de futebol, após um negócio de 18 milhões de euros, o mais alto já realizado pelos vimaranenses.

Fonte oficial do clube vimaranense confirmou à agência Lusa que o clube alemão pagou 18 milhões de euros pelo passe do futebolista do Burkina Faso, de 20 anos.

O clube vitoriano pode ainda receber mais dinheiro pelo defesa, após ter garantido a existência de uma cláusula de sete milhões de euros mediante o cumprimento de objetivos e a receita de 15% da eventual venda do jogador pelo Bayer Leverkusen, adiantou a mesma fonte.