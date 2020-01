Actualidade

Os alfarrabistas da Rua Anchieta temem que a Livraria Bertrand esteja a tentar acabar com a feira que realizam aos sábados naquela rua enquanto a livraria nega que haja quaisquer "conversações" com a Câmara de Lisboa nesse sentido.

Em causa está uma "reclamação" que a Livraria Bertrand apresentou na autarquia de Lisboa, na sequência de uma situação ocorrida no período de Natal de 2019, na qual alega que o alargamento da feira, em dias úteis, "causou graves danos" por ter impossibilitado a entrega de livros no seu armazém, no número 17 da rua Anchieta, o que obrigou à utilização da entrada principal da loja, no número 73 da rua Garrett.

"O funcionamento da feira em dias úteis causou graves danos, uma vez que impediu durante todo esse período a circulação dos camiões de entrega de livros dos transportadores. Consequentemente, todos os livros que deveriam ser entregues diariamente no armazém da Bertrand, sito na Rua Anchieta n.º 17 (em média cerca de 4 mil livros por dia), passaram a ser entregues na entrada principal (Rua Garrett n.º 73), o que implicou o atravessamento pelo interior da loja das inúmeras caixas remetidas pelos fornecedores. Do mesmo modo, as devoluções de livros, que são regularmente recolhidas pelo transportador, não puderam ser levantadas no armazém durante esse período", lê-se numa resposta enviada à agência Lusa, pelo gabinete de Comunicação e Imprensa da Bertrand.