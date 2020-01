Brexit

Apoiantes do 'Brexit' concentrados defronte do parlamento britânico para celebrar a saída do país da União Europeia (UE) queimaram hoje à noite uma bandeira do bloco comunitário, constatou a agência France-Presse no local.

A concentração iniciou-se ao princípio da noite defronte de Westminster e a bandeira da UE, com as 12 estrelas amarelas em fundo azul, ficou parcialmente queimada.

A iniciativa da concentração partiu dos partidários mais extremistas do 'Brexit', incluindo membros do Partido Brexit do eurocético Nigel Farage.