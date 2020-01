Brexit

O chefe da diplomacia norte-americana, Mike Pompeo, reafirmou hoje, momentos depois da saída oficial do Reino Unido da União Europeia, o desejo de reforçar as relações bilaterais com Londres.

"Vamos continuar a reforçar as nossas relações, já robustas, produtivas e prósperas com o Reino Unido no momento que este país abre um novo capítulo", escreveu Mike Pompeo na rede social Twitter.

O "casamento" de 47 anos entre o Reino Unido e a União Europeia chegou hoje ao fim, eram 23:00 em Londres (mesma hora em Lisboa), seguindo-se agora um período de transição que vigorará até 31 de dezembro.