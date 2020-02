Brexit

Eileen e Ann quiseram estar na praça de Westminster, junto ao Parlamento, na noite em que o Reino Unido deixou oficialmente a União Europeia (UE), para celebrar o facto de terem de volta a democracia, disseram.

"Isto não tem nada a ver com os europeus, nós adoramos a Europa. Temos uma casa de férias em Espanha e adoramos ir lá. Mas não queremos fazer parte de um "Super Estado". Odeio burocratas", explicou Eileen Gallagher à agência Lusa.

Fundadoras de uma empresa de produção televisiva bem sucedida, vivem juntas numa parte nobre de Islington, o bairro representado pelo líder trabalhista demissionário, Jeremy Corbyn, em quem votaram sempre até 2015, mas com quem cortaram por causa do processo do 'Brexit'.