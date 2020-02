Vírus

A visita a reclusos em Macau e de jovens institucionalizados no Instituto de Menores ficam suspensas a partir deste domingo devido ao surto do novo coranavírus chinês, anunciou hoje a Direção dos Serviços Correcionais do território.

A decisão foi tomada para "cooperar com as medidas de prevenção e controlo da epidemia tomadas pelo Governo da RAEM [Região Administrativa Especial de Macau]" no sentido de "evitar a aglomeração e circulação de grande quantidade de pessoas", bem como de impedir a propagação do surto.

Em comunicado, a Direção dos Serviços Correcionais sublinhou que a medida justifica-se para "garantir a saúde dos reclusos e dos jovens internados, acolhidos respetivamente, no Estabelecimento Prisional de Coloane e Instituto de Menores".