Vírus

O homem suspeito de estar infetado com o coranavírus chinês e que tinha fugido do hospital público de Macau foi detido pelas autoridades de Macau, anunciou a polícia em comunicado.

O homem, do interior da China, de 45 anos, poderá agora responder pelos crimes de reentrada ilegal e de fuga.

A perseguição policial durou cerca de 24 horas e terminou com a detenção do homem ao final da tarde de sexta-feira, segundo as forças de segurança.