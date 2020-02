Vírus

As receitas dos casinos em Macau desceram 11,3% em janeiro, em relação a igual período de 2019, um resultado explicado pelas autoridades pelo surto do coronavírus, que reduziu o fluxo de jogadores na capital mundial do jogo.

Na sexta-feira, o Governo de Macau apontou perdas na ordem dos 10%, mas os dados hoje divulgados pela Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ) indicam uma descida superior da receita bruta mensal.

Se em janeiro de 2019 as operadoras que exploram o jogo no antigo território administrado por Portugal tinham arrecadado 24,94 mil milhões de patacas (2,7 mil milhões de euros), agora a receita bruta mensal ficou-se pelos 22,12 mil milhões de patacas (2,49 mil milhões de euros).