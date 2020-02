Moçambique/Ataques

A consultora EXX Africa alertou hoje que as organizações não-governamentais (ONG) estão mais expostas aos ataques no norte de Moçambique do que as petrolíferas, que têm os seus próprios sistemas de segurança reforçados e armados.

"A ameaça de insurgência islâmica coloca um risco maior para as organizações não-governamentais e para os trabalhadores humanitários do que para a indústria do gás", lê-se numa análise da consultora EXX Africa à violência em Moçambique.

No relatório, enviado aos clientes e a que a Lusa teve acesso, o diretor da consultora argumenta que "os grupos armados no norte de Moçambique não têm capacidade operacional nem vontade de atacar o setor do gás natural no país".