Luanda Leaks

O economista-chefe da consultora Eaglestone Securities considerou hoje que a divulgação do escândalo 'Luanda Leaks', o contexto económico desafiante e a vigilância regulamentar em Angola podem forçar a saída da banca de acionistas ligados ao anterior Governo.

"É um cenário possível que vendam as suas participações, há vários acionistas com pequenas participações e no atual contexto, bastante desafiante em termos económicos, e com tendência de maior concorrência no setor e de maior exigência regulatória do banco central, pode haver acionistas que tenham necessidade de vender a sua participação", disse Tiago Dionísio, quanto questionado sobre as implicações para a banca da divulgação de documentos conhecidos como 'Luanda Leaks'.

Em entrevista à Lusa, o analista vincou que "o cenário no setor bancário angolano pode mudar bastante", mas acrescentou que "ainda vai demorar algum tempo" até que a consolidação deste setor, marcado por uma pulverização de pequenos bancos, seja uma realidade.