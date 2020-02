Luanda Leaks

O economista-chefe da consultora Eaglestone Securities considerou hoje à Lusa que o reforço da participação da Sonangol no Banco de Poupança e Crédito e no Banco Económico é "claramente positivo" pelo reforço financeiro que traz.

Em entrevista à agência Lusa, Tiago Dionísio reconheceu que "o negócio principal da petrolífera não é propriamente o setor financeiro", mas acrescentou que este reforço acionista traz vantagens.

"A Sonangol é uma empresa com grande dimensão e portanto dá conforto ter um acionista forte, robusto, com capacidade de investimento nos bancos", apontou, salientando que "se fosse um acionista fraco, seria mais complicado recapitalizar esse banco em caso de necessidade, por isso ter um acionista forte como a Sonangol é claramente positivo", disse, quando questionado sobre as vantagens e desvantagens do reforço da participação acionista da Sonangol na banca.