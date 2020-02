Actualidade

A escritora norte-americana Mary Higgins Clark, conhecida como a "rainha do suspense" morreu aos 92 anos, anunciou hoje a sua editora.

"Foi com profunda tristeza que dissemos adeus à rainha do suspense Mary Higgins Clark. Faleceu em paz esta noite, 31 de janeiro, com 92 anos, rodeada de familiares e amigos", anunciou a sua editora Simon and Schuster, citada pela agência EFE.

Mary Higgins Clark nasceu em Nova Iorque em 1927 e a EFE recorda que numa visita a Madrid para apresentar uma das suas obras disse que "o interesse da literatura de suspense e mistério é universal".