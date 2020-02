Vírus

A gigante tecnológica norte-americana Apple anunciou hoje que vai fechar todas as suas lojas na China até dia 09 de fevereiro devido ao surto do novo coronavírus que fez já 259 mortos no país.

A empresa anunciou a sua intenção em comunicado citado pela agência France-Presse e tendo por base o princípio da "precaução" e as últimas indicações dos especialistas de saúde.

A China elevou para 259 mortos e quase 12 mil infetados o balanço do surto de pneumonia provocado por um novo coronavírus (2019-nCoV) detetado no final do ano em Wuhan, capital da província de Hubei (centro).