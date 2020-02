Brexit

O primeiro-ministro português deixou hoje, antes do início da cimeira dos países europeus da coesão e no primeiro dia da União Europeia sem o Reino Unido, uma mensagem "contra a divisão" e pelo projeto de construção europeia.

"No dia do 'Brexit', contra a divisão, afirmamos a coesão. Em Beja, dois comissários [europeus] e 17 Estados-membros da União Europeia, do Báltico ao Mediterrâneo, do Atlântico ao Adriático, juntos para uma União Europeia mais coesa, mais próspera e mais solidária para todos", escreveu António Costa na sua conta pessoal na rede social Twitter.

Na sexta-feira, António Costa assinalou o último dia de presença do Reino Unido na União Europeia com uma mensagem em que afirmou que este país continuará a ter com Portugal uma relação "forte e duradoura".