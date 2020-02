Governo/100 dias

A aprovação do Orçamento para 2020 na generalidade é o principal marco dos primeiros cem dias do novo Governo, que se completam neste domingo, mas o processo negocial ainda em curso indicia riscos de instabilidade a prazo.

Ao contrário do que se passou na anterior legislatura, a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2020 não foi desta vez aprovada com votos favoráveis do Bloco de Esquerda, PCP, PEV e PAN, mas apenas com as suas abstenções, às quais se juntaram as de três deputados do PSD/Madeira e da deputada única do Livre, Joacine Katar Moreira.

Embora o novo quadro político resultante das eleições legislativas de 06 de outubro permita agora matematicamente que um Orçamento passe somente com votos do PS, desde que não tenha a oposição das forças à esquerda dos socialistas, o sentido de voto de Bloco e PCP evidencia uma maior demarcação política face ao segundo Governo minoritário liderado por António Costa.