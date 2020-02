PSD/Congresso

Primárias para escolher o líder do PSD, um referendo à eutanásia, balizas para a descentralização ou alterações ao sistema político são alguns dos temas das moções temáticas ao Congresso do PSD, onde caberá também a discussão da felicidade.

Foram entregues 13 propostas temáticas, além da moção de estratégia global do presidente eleito Rui Rio, e todas serão apresentadas e votadas no congresso do partido, que decorre no próximo fim de semana, em Viana do Castelo.

Há dois anos, foram mais os textos setoriais apresentados, num total de 21, e todos mereceram a aprovação dos congressistas, incluindo um que pedia o debate da legalização "responsável e segura" do uso da canábis para fins terapêuticos e recreativos.