Montijo

Várias confederações patronais apelaram hoje ao Governo para que inicie, "sem mais demoras", o processo de reconversão da base militar no aeroporto complementar do Montijo.

"É necessário que o Governo assuma, com clareza e determinação, a urgência de avançar com esta obra, essencial e estratégica para a economia nacional, dando início imediato à fase de implementação do aeroporto do Montijo", referem as confederações em comunicado.

O apelo junta a Confederação do Turismo de Portugal (CTP), a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), a Confederação Empresarial de Portugal (CIP), a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) e a Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário (CPCI).