Vírus

O Governo de Macau anunciou hoje que duas pessoas que trabalham em casinos de Macau e que vivem na cidade vizinha chinesa de Zhuhai estão infetadas com o novo coronavírus.

As autoridades do território desconhecem ainda onde os dois, um homem e uma mulher, foram infetados, mas acreditam que tenha sido no interior da China.

A mulher terá sido infetada na província de Hubei, epicentro do surto, indicaram as autoridades de Macau.