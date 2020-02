Actualidade

Sérgio Cintra foi reeleito na sexta-feira como presidente da concelhia de Lisboa do PS, com 97% dos votos, disse à Lusa fonte do partido.

Sérgio Cintra, eleito pela primeira vez como presidente da concelhia socialista de Lisboa em 2018, era o único candidato nas eleições que se realizaram na sexta-feira à noite.

O presidente da concelhia do PS foi reeleito com 493 votos, num total de 512 militantes que votaram e que representam perto de cinquenta por cento dos que reuniam condições para o fazer, disse à Lusa Sérgio Cintra.