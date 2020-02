Actualidade

O Ministério Público cabo-verdiano pediu o máximo de 18 anos de prisão para o capitão russo do navio apreendido com quase 10 toneladas de cocaína, a maior no país, enquanto a defesa pediu absolvição de todos os arguidos.

Os argumentos foram manifestados no último dia do julgamento no Tribunal da Comarca da Praia, na sexta-feira à noite, depois de uma semana para ouvir os 11 arguidos e testemunhas, e ainda dois pedidos de requerimento.

Segundo noticia hoje a Televisão de Cabo Verde (TCV), o Ministério Público considerou que todos os tripulantes são culpados e pediu pena de 18 anos de prisão para o capitão do barco, 15 para os tripulantes hierarquicamente depois e 13 para o resto dos marinheiros.