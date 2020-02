OE2020

O PAN anunciou hoje que o Governo manifestou abertura para acolher no Orçamento do Estado para este ano (OE2020) propostas do PAN que visam conceder uma licença para vítimas de violência doméstica, bem como apoio judiciário urgente.

Entre as propostas de alteração ao OE2020 apresentadas, o Pessoas-Animais-Natureza pretende que seja "garantida à vítima, com prontidão, consulta jurídica a efetuar por advogado, bem como a célere e sequente concessão de apoio judiciário, com natureza urgente" e que se presuma, "até prova em contrário, que a vítima se encontra em situação de insuficiência económica".

Em declarações à agência Lusa, a líder parlamentar do PAN explicou que o propósito destas medidas passa por "garantir um maior reforço do apoio às vítimas desde o momento de acesso ao direito, de acesso à justiça", porque "muitas vezes não se consegue garantir com a necessária prontidão que exista apoio jurídico por parte de advogado, e que há uma célere concessão deste apoio jurídico".