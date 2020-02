Actualidade

O treinador do Sporting, Jorge Silas, espera "um jogo disputado, com as duas equipas a quererem vencer", na partida de domingo com o Sporting de Braga, da 19.ª jornada da I Liga de futebol, em Braga.

"Acho que o jogo vai ser disputado, com duas equipas a quererem ganhar, porque ambas jogam sempre para ganhar. Vai ser um jogo diferente do que foi o último contra o Braga (triunfo dos bracarenses por 2-1 nas meias-finais da Taça da Liga), porque agora também temos um conhecimento maior daquilo que o Braga pode fazer. Os jogos que tínhamos visto do Sporting de Braga eram muito poucos e não dava para ver como poderiam reagir a diferentes sistemas", disse o técnico.

Jorge Silas acre justificou ainda: "Agora já há um conhecimento maior - tanto nosso como deles também, mas, sobretudo nosso, porque eles já nos conheciam melhor -, portanto, acho que vai ser um jogo ligeiramente diferente a nível estratégico, mas na sua essência igual, porque ambas as equipas vão querer ganhar. Nesse sentido, não vai ser muito diferente."