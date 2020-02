Actualidade

A política de coesão é a força distributiva que os cidadãos desejam para atingirem o nível de outros Estados-membros, sublinhou hoje o presidente em exercício do Conselho Europeu, o primeiro-ministro da Croácia Andrej Plenkovic.

A Cimeira de hoje vai servir "para definir posições com particular atenção aos fundos de coesão e da política agrícola comum", disse Plenkovic, aludindo à redução do orçamento para estas duas políticas prevista na proposta apresentada pela Comissão Europeia.

"Acredito que vamos consegui-lo", disse o chefe do governo da Croácia, que falava numa conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro português, António Costa, após uma reunião bilateral à margem da Cimeira dos Amigos da Coesão, na Pousada de São Francisco, em Beja.