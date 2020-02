Vírus

As autoridades do Vietname confirmaram hoje o primeiro caso de contágio direto do novo coronavírus, elevando o número total de casos no país para seis.

Este último caso é de uma rececionista de 25 anos de idade num hotel da província de Khanh Hoa, que esteve em contacto com turistas chineses, noticiou o jornal local VNExpress.

A China elevou hoje para 259 mortos e quase 12 mil infetados o balanço do surto de pneumonia provocado por um novo coronavírus (2019-nCoV) detetado em dezembro passado, em Wuhan, capital da província de Hubei (centro).