Actualidade

O treinador do Sporting de Braga disse hoje que o Sporting tem vantagem por ter mais tempo para preparar o jogo de domingo, da 19.ª jornada da I Liga de futebol, mas frisou a ambição de vencer.

Com sete vitórias seguidas nas diversas competições, seis delas sob o comando de Rúben Amorim, os minhotos podem isolar-se no terceiro lugar se vencerem o Sporting, mas, para o técnico, "a posição na tabela classificativa vale o que vale neste momento" e mais importante é "manter o foco", independentemente do adversário.

O treinador dos 'arsenalistas' frisou o "pouco tempo para trabalhar", depois de a equipa ter jogado na quarta-feira com o Moreirense (vitória por 2-1).