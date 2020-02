Actualidade

Nove mineiros ilegais do Lesoto foram apedrejados até à morte, na sexta-feira, num subúrbio de Joanesburgo, por um grupo de mineiros rivais, anunciou hoje a polícia denunciando como "um ato bárbaro".

A polícia "investiga" o assassínio de nove cidadãos do Lesoto "envolvidos em atividades ilegais de mineração que foram apedrejados até a morte em Matholeville (...) por ´zama zamas` (mineiros ilegais) do Lesoto", uma zona pequena e pobre e sem litoral na África do Sul.

Os corpos das nove vítimas foram encontrados nas ruas de Mathoville, enquanto uma décima pessoa foi encontrada gravemente ferida e transportada para o hospital, precisaram as autoridades polícias em comunicado.