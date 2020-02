Actualidade

O defesa-central francês Mathieu é a grande baixa do Sporting para a visita no domingo ao Sporting de Braga, na I Liga de futebol, devido a uma tendinite no joelho direito, numa lista em que Vietto regressa.

O Sporting tinha pedido e conseguido a redução de um castigo de dois jogos ao defesa-central, expulso nas meias-finais da Taça da Liga, mas o jogador vai mesmo falhar o difícil jogo em Braga, mas por lesão de última hora.

Entre as escolhas do treinador Jorge Silas, destaque para o regresso do argentino Luciano Vietto, de fora desde 11 de janeiro, após ter-se lesionado no Bonfim, e que falhou os jogos com Benfica e Marítimo, na Liga, e Braga, na Taça da Liga.