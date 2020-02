Vírus

O repatriamento de portugueses da cidade chinesa de Wuhan "está em curso" e "a decorrer bem", afirmou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, escusando-se a dar pormenores que possam "prejudicar a operação".

"A operação de repatriamento dos cidadãos portugueses que estavam retidos em Wuhan está em curso, está a decorrer bem, com as complexidades inerentes a essa operação", disse o ministro aos jornalistas no final da Cimeira dos "Amigos da Coesão" a decorrer na Pousada de São Francisco, em Beja.

O ministro escusou-se a dar pormenores, nomeadamente quando e onde chegam os portugueses a Portugal, afirmando que "têm saído 'notícias entre aspas' que são muitas vezes falsas e só prejudicam o decurso da operação".