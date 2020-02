Síria

A Unicef alertou hoje que mais de 6.500 crianças foram forçadas a abandonar as suas casas por causa de combates no noroeste da Síria, exigindo um cessar-fogo para lhes dar ajuda humanitária.

"A crise no noroeste da Síria está tornar-se num problema de proteção das crianças com uma dimensão sem precedentes", afirmou em comunicado a diretora executiva do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), Henrietta Fore.

Com a fuga destas crianças, sobe para mais de 300.000 o número de menores que tiveram que abandonar as suas casas no noroeste do país.