Actualidade

Os deputados do PSD Alexandre Poço e Sofia Matos são candidatos à sucessão de Margarida Balseiro Lopes na liderança da Juventude Social-Democrata (JSD), depois de terem estado em lados opostos nas recentes eleições diretas no partido.

O anúncio das candidaturas foi feito no sábado à noite no Conselho Nacional da JSD, que decorreu na Guarda, e a disputa da presidência desta estrutura autónoma do PSD acontecerá num congresso a realizar em meados de abril.

Sofia Matos, 29 anos, é atualmente secretária-geral da JSD e foi mandatária nacional para a Juventude do presidente Rui Rio na disputa interna pela liderança do PSD.