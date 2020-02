Vírus

A Universidade de Macau (UM) "intensificou o desenvolvimento de um sistema (...) para ajudar a combater o surto" do coronavírus chinês, um 'kit' de teste rápido que acelera o processo de deteção do vírus, anunciou a instituição.

"A fim de acelerar a deteção de novos coronavírus" a UM ""intensificou o desenvolvimento de um sistema baseado (...) para ajudar a combater o surto epidémico", pode ler-se no comunicado.

"Com a ajuda do 'Virus Hunter', um 'kit' de teste rápido desenvolvido com a tecnologia patenteada da UM, todo o processo de deteção de vírus pode ser concluído em 30 minutos", segundo a mesma nota.