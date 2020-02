Actualidade

O ativista Jason Chao considera que o descontentamento da população da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) é mais dirigido para os governantes locais do que contra Pequim ou o regime chinês.

Em entrevista à agência Lusa em Lisboa, Jason Chao salientou que existem muitas diferenças entre as realidades sociais de Macau e de Hong Kong, o território que tem sido palco de violentas manifestações contra a China, com exigências de maior autonomia, sufrágio universal para o líder do executivo local e a contestação à falta de liberdades civis.

Para o ativista, de 33 anos, a frequentar um doutoramento na Alemanha, as diferenças entre Hong Kong e Macau resultam da história dos dois territórios e do papel das potências ocupantes na promoção do idioma e valores ocidentais.