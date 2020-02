Vírus

O número de pessoas infetadas em Macau com o novo coronavírus chinês subiu para oito, depois do vírus ter sido diagnosticado a uma mulher que reside no território, anunciaram hoje as autoridades.

A mulher de 64 anos, desempregada, foi colocada em isolamento numa enfermaria, informou o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus em comunicado.

A atual condição clínica é estável e no inquérito efetuado negou ter ido à área de Hubei (epicentro do surto) ou ter tido contacto com doentes confirmados da nova pneumonia.