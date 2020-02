Actualidade

Domingos Lopes escreveu as memórias de 40 anos de militância no PCP, em que conta que Marcelo Rebelo de Sousa, em 1974, lhe disse ser "marxista" e critica a atual "anquilose" e falta de "rejuvenescimento de ideias" no partido.

O ex-dirigente comunista, que deixou o partido em 2009, já depois do movimento dos renovadores, de João Amaral (1943-2003), e que levou à suspensão do histórico Carlos Brito, e à expulsão de Edgar Correia e Carlos Luís Figueira, em 2003, revela no livro que o então líder comunista, Carlos Carvalhas, lhe deu a entender que não ia haver sanções na reunião do Comité Central, onde vieram a acontecer.

Se numa entrevista à revista Visão, em 2000, elogiou o papel de Carvalhas para evitar divisões e estragos maiores numa fase "particularmente difícil" após a demissão de Edgar Correia da comissão política, três anos depois Domingos Lopes revela o papel do agora ex-líder.