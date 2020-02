PSD

O vice-presidente do PSD Salvador Malheiro desafiou os críticos de Rui Rio a mostrarem disponibilidade para se candidatarem nas autárquicas de 2021 e considerou que o partido "não conseguirá nada" caso se limite a federar a direita.

Em entrevista ao programa do Porto Canal "Gente que Conta", que será emitida esta noite, Salvador Malheiro rejeitou o apelo feito há uma semana pelo ex-líder do PSD Pedro Passos Coelho para uma "união à direita", para concretizar as reformas de que o país precisa, sustentando que o caminho do partido deve ser para o centro.

"O partido deve virar-se para o centro até porque na Assembleia da República tem apenas sete deputados à sua direita e 144 à esquerda", defendeu, sublinhando que mesmo se conseguisse federar a toda direita, passar-se-ia de "79 deputados (do PSD), mais sete (cinco do CDS, um do Chega e um da Iniciativa Liberal), para 86 deputados". E questiona-se: "Que reformas poderíamos fazer, o que poderíamos conseguir. Nada!"