Vírus

O Iraque anunciou hoje que está proibida a entrada de qualquer cidadão proveniente da China para evitar a propagação do coronavírus.

Em comunicado, o Ministério do Interior explicou que a decisão faz parte das medidas de proteção tomadas por países de todo o mundo para prevenir o contágio do coronavírus e proteger os cidadãos contra os efeitos desastrosos da epidemia.

Um número crescente de países decidiu fechar as fronteiras com a China para prevenir a propagação da doença que já matou mais de 300 pessoas e contaminou mais de 14.000, de acordo com um boletim publicado hoje.